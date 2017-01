Jongeren willen wél in Loo en Groessen wonen

LOO/GROESSEN - Niets liever dan een koophuis in Loo of Groessen. Als het aanbod er maar zou zijn. Zo reageren jongeren dit weekeinde in de jongerensoos Rinoceros Groessen op de uitkomst van een onderzoek.

Onderzoeksbureau Atrivé deed een woonbehoefteonderzoek in opdracht van de gemeente Duiven. De uitkomst is dat Loose en Groessense jongeren helemaal niet zo'n hechte band hebben met hun geboortedorp. Van de 1.200 thuis wonenden jongeren, die een huur- of koopwoning zoeken, zouden er maar 480 een voorkeur hebben voor de eigen gemeente.

Alleen dure huizen

Deze uitkomst wekt verbazing bij de wethouder van Volkshuisvesting en in ook Rinoceros, voor 16-plussers. Daar is de overtuiging dat jongeren juist graag in hun geboortedorp Loo of Groessen willen blijven wonen.

Ze vissen alleen achter het net, omdat er bijna alleen dure huizen te koop zijn. Zo ondervindt Peter Bloemberg (24), wiskundedocent die ook nog studeert en nog bij zijn ouders in Loo woont. „Ik zou het liefst een klein huisje of appartementje kopen in Loo, voor maximaal 175.000 euro. Maar het is er niet.”

Balans

Voorzitter Ralf Diesvelt (26) van Rinoceros heeft de enquête ingevuld en behoort blijkbaar tot die 480 jongeren die wél een band met Groessen hebben.

„Ik heb het idee dat de balans anders ligt dan het onderzoek doet geloven. Natuurlijk zijn er jongeren die elders studeren en aan de andere kant van het land gaan wonen. Maar de meesten wonen tot ongeveer hun 25ste bij hun ouders, ook als ze studeren en zoeken dan in Loo of Groessen een huis."