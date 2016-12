Mannen uit Hengelo opgepakt voor diefstal Audi's in Duiven

HENGELO/GLANERBRUG - Drie mannen uit Hengelo (Ov) zijn dankzij een Whatsappgroep van buurtbewoners aangehouden voor een serie autodiefstallen en het ontvreemden van gereedschap. De politie denkt met de aanhoudingen tientallen misdrijven te hebben opgelost. De groep mannen zou onder andere verantwoordelijk zijn voor de diefstal van twee dure Audi's op 22 april in Duiven. Daarop startte de politie een onderzoek naar de daders.

Het spoor leidde dezelfde dag naar een garagebox in Glanerbrug, waar de auto's werden teruggevonden, naast onderdelen van maar liefst 26 gestolen auto's. Het aangetroffen gereedschap was afkomstig uit tal van gestolen Volkswagen-busjes, die voornamelijk door zzp'ers in de omgeving Twente werden gebruikt.



Buurtwhatsapp

Het daarop volgende buurtonderzoek door de politie heeft veel baat gehad bij de informatie van omwonenden van de Bentstraat in Glanerbrug, die via een Whatsappgroep informatie uit de buurt met elkaar deelden. Naar aanleiding van die vergaarde informatie zijn op 15 november drie mannen van 38, 29 en 23 jaar aangehouden, allen afkomstig uit Hengelo.



Wapen en een taser

Tijdens het doorzoeken van de woning van één van de verdachten is een vuurwapen gevonden. Ook trof de politie munitie, een taser en gereedschap waarmee auto's kunnen worden opengemaakt aan. De 29-jarige verdachte zit nog vast. Meer aanhoudingen worden in het onderzoek niet uitgesloten.