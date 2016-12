Organisator meezingfestival Hossa! failliet

DUIVEN/ WESTERVOORT - EDMF Productions, het bedrijf dat het meezingfestival 'Hossa!' in Duiven organiseerde, is bankroet, meldt Rechtbank Gelderland.

Eigenaar Jan Maarten Luijnenburg heeft het faillissement aangevraagd. Hossa! werd op 24 september voor de vijfde keer gehouden en voor de tweede maal in het Duivense Horsterpark na drie afleveringen in Westervoort.

Tegenvallende kaartverkoop

Volgens een collega van curator Christian Klooster is het faillissement een gevolg van tegenvallende kaartverkopen en een minder dan verwachte drankomzet. Luijnenburg kon dit niet bevestigen omdat hij onbereikbaar was voor commentaar. De curator meldt medio januari in zijn verslag hoeveel de totale schuld bedraagt.

Juridische strijd

Luijnenburg ging met Hossa! naar Duiven nadat hij zich had losgeweekt van Stichting Promotie Westervoort en Westervoorter Jos Jansen, die voor de organisatie van Symphonica in Hossa tekenden. Hij leverde een juridische strijd met dirigent en bastrombonist Jansen, die zijn nieuwe meezingfestijn eveneens Hossa wilde noemen. Luijnenburg won de rechtszaak; Jansen bedacht een andere naam, 'Heisa in de Tent'.

Onbekend is of er in 2017 ondanks alles een zesde Hossa! komt. De website Hossafestival.nl meldt wel een datum: 30 september.