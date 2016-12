article

LOBITH/PANNERDEN - Het CDA Rijnwaarden luidt de alarmklok over een 'groot aantal jongeren' dat in deze gemeente aan de drugs is. Het CDA heeft het college gevraagd om met de huisartsen en de wijkagenten een preventieplan te maken.

Te veel verslaafde jongeren in Rijnwaarden

Rijnwaarden