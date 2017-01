'Asomobilist' botst dronken tegen paal in Westervoort

WESTERVOORT - Een automobilist is op nieuwjaarsdag met zijn auto tegen een verkeerslicht gebotst op het Dorpsplein in Westervoort. De man had drie keer zoveel alcohol op dan toegestaan, zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

De man had volgens de politie in de aanloop naar het ongeluk asociaal gereden. Zou zou hij auto's hebben ingehaald door over de busstrook te rijden en zou hij verschillende malen door rood zijn gereden. Op de kruising van de Dorpstraat en Brugweg verloor hij de macht over het stuur en eindigde tegen het verkeerslicht.

Het letsel van degene die bij hem in de auto zat viel mee, de bestuurder zelf bleef ongedeerd. Hij werd na een blaastest meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse, waaruit bleek dat hij 1,56 promille alcohol in zijn bloed had. 0,5 is maximaal toegestaan. Ook was het promillage ruim boven de invorderingsgrens van 1,31 en moest de man dus zijn rijbewijs inleveren.

De auto raakte total loss en is afgesleept.