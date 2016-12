article

ALMELO - Een 29-jarige man uit Westervoort is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden nadat hij in Almelo een ruit had vernield. Bij zijn arrestatie weigerde de man mee te werken en beledigde en bespuugde hij een agent.

Westervoorter bespuugt en beledigt agent bij arrestatie in Almelo

