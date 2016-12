article

1.6793681

ZEVENAAR - Tussen Beek en Zevenaar in de richting van Arnhem staat momenteel een file van 2 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten in verband met bergingswerkzaamheden na een kop-staartbotsing.

File op A12 na ongeval bij Zevenaar richting Arnhem

