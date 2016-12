article

1.6789804

ZEVENAAR - Een geitje van amper twee weken oud is zondag, eerste kerstdag, achtergelaten in Zevenaar. Een buurtbewoner vond het dier op de kruising van de Wilgenhoek met Platanenlaan en schakelde de dierenpolitie in.

Geitje in doos gedumpt op eerste kerstdag in Zevenaar

ZEVENAAR - Een geitje van amper twee weken oud is zondag, eerste kerstdag, achtergelaten in Zevenaar. Een buurtbewoner vond het dier op de kruising van de Wilgenhoek met Platanenlaan en schakelde de dierenpolitie in.

http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/zevenaar/geitje-in-doos-gedumpt-op-eerste-kerstdag-in-zevenaar-1.6789804

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6789807.1482910563!image/image-6789807.jpg

Zevenaar,Dierenwelzijn,Politie

Zevenaar