Geslaagde eerste nieuwjaarsduik Zevenaar

ZEVENAAR - De nieuwjaarsduik in de Breuly bij Zevenaar heeft zondagmiddag 41 deelnemers getrokken. Ook kwamen ongeveer honderd mensen kijken en aanmoedigen.

De organisatie is zeer tevreden over deze eerste nieuwjaarsduik. Het evenement is georganiseerd door medewerkers van pluimveebedrijf Ter Heerdt, die geld inzamelen voor de KWF Kankerbestrijding. Deelnemers moesten 10 euro betalen voor het goede doel. Ook omstanders gaven diverse donaties. Na afloop van de frisse duik stond erwtensoep en warme chocolademelk klaar.

Vooraf had de organisatie geen idee hoeveel mensen er op de nieuwjaarsduik zouden afkomen. 39 mensen sprongen stipt om 13.00 uur het water in, twee laatkomers maakten drie kwartier later nog een duik.

Traditie

Volgens veel deelnemers is de duik in de Breuly voor herhaling vatbaar. De organisatie gaat bekijken of ze van het evenement een traditie gaat maken.

In de Liemers waren zondagmiddag ook nieuwjaarsduiken in Didam, Loo en Westervoort.