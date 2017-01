'Het is een wonder dat zoveel zo goed gaat in Zevenaar'

ZEVENAAR - De gemeente Zevenaar heeft nogal wat op haar bordje. Daarom is het volgens waarnemend burgemeester Jeroen Staatsen een wonder dat zoveel zo goed gaat in Zevenaar.

Staatsen noemde maandagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Hal12 de realisatie van een Fashion Outlet, de ontwikkeling van Hal12 tot hét culturele hart van de Liemers, doortrekking van de A15 en verbreding van de A12 met daarbij de aanpak van het onderliggend wegennet, de mogelijke komst van een gezamenlijke vreemdelingenlocatie (gvl) én de herindeling met Rijnwaarden, per 1 januari 2018.

Trots

Staatsen gaf aan dat Zevenaar met recht trots mag zijn. „Natuurlijk, er is wel eens kritiek op de gemeente. Maar gezien de grote hoeveelheid onderwerpen waar Zevenaar mee bezig is, zou je het ook als een wonder, een bijzonder wonder, kunnen zien, dat zoveel zo goed gaat.”

Trots was Staatsen ook op het verloop van de jaarwisseling in de gemeente. Die was rustig en 'nagenoeg incidentloos'.

Turmac-hal

De waarnemend burgemeester heette pakweg 300 belangstellenden welkom in 'het centrum van het centrum van Zevenaar'. Hal12, naast het gemeentehuis aan de Kerkstraat, moet immers het culturele hart van de Liemers worden. „Ik hoor de laatste tijd steeds meer mensen zeggen, dat Turmac-hal eigenlijk een veel betere benaming is. Die benaming doet recht aan iets, wat zo belangrijk was voor Zevenaar en wat niet uit het collectieve geheugen mag worden gewist”, vond Staatsen.