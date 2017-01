Meubelstoffeerders gaan in nieuw pand verder na verwoestende brand

ZEVENAAR - De eigenaars van de Meubelstoffeerderij Zevenaar lieten zich na de verwoestende brand in de kerstnacht niet klein krijgen. Daarom is het twee weken na de brand business as usual in een nieuw gebouw.

De loods aan de Edisonstraat 34 op bedrijventerrein Hengelder, die ze met een autodealer en een beddenzaak deelden, brandde in de kerstnacht tot de grond toe af. In dezelfde straat stond op nummer 18 al heel lang een pand leeg. Vader en zoon Boogaars, de eigenaren van de meubelstoffeerderij, konden er in.

Paar ton

Het gaat er nu weer zoals normaal aan toe in hun nieuwe gebouw, waar binnen nog volop wordt geklust. Wim Boogaars, die de zaak met zijn zoon runt, schat de schade op een paar ton. „De verzekering vergoedt slechts een deel, maar gelukkig hebben we een beetje vet op de botten. Het was een geluk bij een ongeluk dat we voor kerst veel hadden uitgeleverd en bijna helemaal schoon waren.

Andere bedrijven

De gebroeders Visser van de autogarage zijn met de eigenaar van de afgebrande loods in gesprek over mogelijke wederopbouw, maar kijken ook naar andere panden. Duncan Verhaaf van Slaapcomfort wil hoe dan ook terugkomen. De vraag is alleen nog op welke locatie. „De oude loods is tot de grond toe afgebrand en het gaat zeker tien maanden duren eer je daar weer terecht kunt. We zijn hard aan het zoeken, maar de panden zijn of te groot, of te duur of je mag er niet zitten."