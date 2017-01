Opelgarage Auto Bleekstein in Zevenaar dicht, maar niet failliet

ZEVENAAR - Opelbedrijf Auto Bleekstein in Zevenaar zit dicht. Door slechte economische omstandigheden heeft het bedrijf haar activiteiten moeten stoppen, zo is de klanten per brief gemeld.

„Auto Bleekstein is niet failliet", benadrukt vestigingsdirecteur Menno van Kommer. „Maar het is ook geen hallelujaverhaal. Als we genoeg hadden verdiend, dan hadden we nog bestaan."

Broekhuis

Auto Bleekstein was meer dan 30 jaar in Zevenaar gevestigd. Het klantenbestand is aan Opeldealer Broekhuis overgedragen. Broekhuis heeft naast Doetinchem ook een vestiging in Arnhem. „Klanten zijn niet de dupe, al is hun dealer wel weg en moeten mensen verder rijden voor onderhoud", aldus Van Kommer.

Bij Auto Bleekstein, op bedrijventerrein Tatelaar, werkten veertien mensen. Een aantal heeft al een nieuwe baan, zo meldt Van Kommer.