Ouders van gehandicapte Kyanka (6) krijgen compensatie

ZEVENAAR - Esmee en Fred Sluik, de ouders van Kyanka (6), krijgen van de gemeente Zevenaar een compensatievergoeding van 544,50 euro. Dit omdat het meisje ten onrechte niet in aanmerking kwam voor leerlingenvervoer.

Dat bleek nadat de ouders van het gehandicapte meisje een rechtszaak tegen de gemeente hadden aangespannen. Omdat het niet mogelijk is met terugwerkende kracht aangepast vervoer toe te kennen, hebben burgemeester en wethouders besloten tot de compensatievergoeding.

400 meter

Zevenaar hanteert voor leerlingenvervoer een afstandsnorm van 6 kilometer. Volgens de gemeente kwam Kyanka 400 meter te kort. Omdat het gezin niet over een auto beschikt, werd het meisje door Fred op de fiets naar school gebracht en gehaald. Na aanvullend onafhankelijk onderzoek oordeelde de rechter dat Kyanka niet in staat is onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school te gaan. Daarom moet de gemeente in dit geval alsnog leerlingenvervoer toekennen.

Moe gestreden

Sluik vindt dat het compensatiebedrag wel wat hoger had mogen zijn. „Gezien de gevolgen die dit alles heeft gehad. Het heeft Fred een vaste baan gekost", reageert Esmee. „Maar omdat ik moe gestreden ben, kaart ik dit niet meer aan. Ik weet inmiddels dat ik dan opnieuw een procedure moet starten. Die kan jaren duren."