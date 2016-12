Raadselachtig waarom er zo vaak brand is op Hengelder (video)

ZEVENAAR - Op het Zevenaarse industrieterrein Hengelder staat nogal eens een bedrijfspand in lichterlaaie.

Tussen 2000 en nu waren er acht branden. Oud-commandant Robert Polman van de brandweer in Zevenaar heeft geen idee waardoor dit komt. De meeste recente vuurzee was die van het voorbije kerstweekend. In de nacht van zaterdag op zondag brak brand uit in een gebouw aan de Edisonstraat. Die legde beddenzaak Slaapcomfort, garage Visser Auto's en Boogaars Meubelstoffeerderij in de as.

Promens-inferno

Daarvoor ging het ook al mis. Zo zal september 2013 worden herinnerd als de maand van het Promens-inferno. Een enorme vuurzee hield de kunststoffenverwerker urenlang in een wurggreep. Niet veel later was het daar nogmaals raak.

Andere slachtoffers

Andere bedrijven die ten prooi vielen aan allesverzengende vlammen, waren inktfabriek Sicpa Sinclair, autobedrijf WPI, transportbedrijf Tiemens, een Turkse autowas- en -cleanonderneming en een bedrijf waar nu de bouwmarkt Gamma in zit. Meubelzaak Te Boekhorst brandde zelfs tweemaal af: in 2000 en in 2009.

Pech

Polman, die nu hoofd risicobeveiliging is bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, weet ook niet waarom het onheil zo dikwijls toeslaat in Zevenaar. „Het is domme pech. Zo ontstond brand bij Promens doordat bij het schoonmaken van mallen apparaten niet waren afgezet en de boel daardoor droogkookte. Het is pech én toeval dat het uitgerekend zo vaak op Hengelder gebeurt en niet op andere Liemerse bedrijventerreinen.”

In 2009 legde De Gelderlander een brand vast bij te Boekhorst op industrieterrein Hengelder.