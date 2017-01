article

ZEVENAAR - Een 17-jarig meisje is in de nieuwjaarsnacht in Zevenaar betrapt, toen zij stomdronken een scooter bestuurde. Uit een ademanalyse op het politiebureau bleek dat zij een alcoholpromillage van 1,76 in haar bloed had, terwijl voor een beginnen bestuurder 0,2 het maximum is, zo heeft de politie dinsdag gemeld.

Tiener stapt stomdronken op de scooter in Zevenaar

