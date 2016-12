article

LATHUM - De 63-jarige Eef Schuiling is woensdagmiddag dood aangetroffen in Lathum. Dat meldt de politie via Twitter. Schuiling werd sinds dinsdagmiddag vermist.

Vermiste man uit Lathum dood aangetroffen

Zevenaar