Waarom de Liemerse hulpverlener wél veilig is met oud en nieuw

ZEVENAAR - Autobranden en agressie tegen hulpverleners. Vaste prik tijdens de jaarwisseling, maar niet in de Liemers. Toeval of heeft dat met de aard van het beestje te maken?

Thijmen Ross heeft in de tien jaar dat hij betrokken is bij jongerencentrum De Duim in Pannerden nooit excessen meegemaakt. „Het is nog niet voorgekomen dat mensen zó vervelend werden, dat er een hulpverlener aan te pas moest komen.”

Rijnwaarden

Volgens burgemeester Ella Schadd-de Boer van Rijnwaarden speelt de volksaard hier ook een rol. „De mensen hebben in de Liemers nog respect voor hulpverleners en houden zich aan de regels. Ik heb zaterdag met medewerkers van de gemeente vijf terreinen bezocht waar jongeren met carbid schoten. Dat ging allemaal volgens de regels.”

Zevenaar

Erwin Booltink van Booltink Security in Zevenaar ziet een verschil tussen jongeren van rond 25 jaar 'die voor hun centjes moeten werken' en de 'jeugd die zich in de Zevenaarse Weverstraat ophoudt'. „Sinds drie jaar staan wij bij zaal Staring. Daarvoor stonden we bij het voormalige jongerencentrum Wip Inn. Daar was het wel onrustig, maar bij Staring komt het publiek niet al knallend aan. Als dat wel zo is, willen we kijken wat ze bij zich hebben. Voor de zekerheid hebben we een emmertje water klaarstaan, maar dat was niet nodig.”

Ooy

De in Ooy wonende historicus Wim van Heugten zoekt de verklaring voor het 'vreedzame karakter' van de Liemerse inwoners vooral in de katholieke achtergrond. Dat het is misgegaan in grote steden, heeft volgens hem een demografische én economische achtergrond.

Duiven

Duivenaar Chris van de Ven, directeur van cultureel centrum De Ogtent, was vroeger docent. De Brabander voelt zich helemaal thuis in de Liemers. „Dat komt zeker door het katholieke gevoel. De mentaliteit is dezelfde; hier wonen beschaafde, nette mensen.”