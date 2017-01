Zevenaars zorghuis September is in mei open

ZEVENAAR - Zorghuis September in de oude school aan de Molenstraat in Zevenaar gaat eind april of begin mei open.

Voor de zeventien appartementen voor ouderen met alzheimer of andere geheugenproblemen bestaat veel belangstelling. Dat beaamt September-oprichter Michiel van Putten. „We hebben voldoende interesse om straks alle appartementen te kunnen vullen."

Bodemsanering

September had eigenlijk medio 2016 klaar willen zijn met de verbouwing van de vroegere Schilderspoortschool. Een noodzakelijke bodemsanering zorgde voor vertraging. Die is voor de zomer voltooid. Na de bouwvak is begonnen met de verbouwing van het pand, dat nu bijna klaar is.

Eigen appartement

De vroegere gymzaal wordt omgebouwd tot gezamenlijke huiskamer. Daarnaast hebben bewoners een eigen appartement. Aanvankelijk was het de bedoeling veertien appartementen te maken. Dat worden er zeventien. „Van ervaringen op onze andere zes locaties hebben we geleerd dat er meer behoefte is aan kleinere, goedkopere appartementen", zegt Van Putten.

