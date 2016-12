Dj's Jan en Berrie stralen bij Top 2000 in Druten

Dj's Jan en Berrie mogen twee uur lang plaatjes draaien op de Top 2000 in D'n Bogerd in Druten. „Een grote wens.”

'Ik wil een keihard applaus voor ons beiden!", zegt Jan de Wit (42). Zijn collega-dj Berrie Ritmeijer (53) glundert. De mannen hebben een verstandelijke beperking en wonen op 's Heeren Loo in Druten.

Ze werden deze vrijdagmiddag nietsvermoedend naar D'n Bogerd in Druten gereden, waar de Top 2000 bezig is. Jan Vos van de Vreugdefabriek is het brein achter de verrassingsactie. De stichting laat mensen met een verstandelijke beperking en ouderen deelnemen aan de maatschappij door middel van muziek, entertainment en activiteiten.

Jan en Berrie zijn grote fans van de Top 2000. „Ik vind dit héél erg leuk!”, zegt Ritmeijer. „Het is een grote wens van mij.”

