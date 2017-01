Erepenning voor BMX'er Laura Smulders

DRUTEN - BMX'er Laura Smulders (23) heeft maandagavond de erepenning van de gemeente Druten ontvangen. De Horssense sportster werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Druten door burgemeester Luciën van Riswijk onderscheiden.

Hoewel Smulders vorig jaar pech had op de Olympische Spelen – ze ging onderuit – was toch haar beste seizoen ooit. Want na de Spelen schreef ze alsnog, en voor de eerste keer in haar carrière, het wereldbekerklassement op haar naam.

Vlogs

Tijdens de receptie liet Van Riswijk een aantal vlogs zien waarin Drutenaren terugblikten op hun hoogtepunten van 2016.