Soos voor buitenlandse vrouwen in Druten

DRUTEN - De koffieochtend voor vluchtelingenvrouwen in Druten krijgt een eigen stek in het verbouwde wijkcentrum van Druten-Zuid. Initiatiefnemers van de ochtenden waarop buitenlandse vrouwen met vragen en problemen terechtkunnen zijn de zussen Melahat en Nezahat Kocoglu.

De zussen helpen al een tijd lang vluchtelingenvrouwen Syrië, Irak, Somalië en andere landen. Dat deden ze tot nu toe op wisselende locaties.

Op 12 januari wijden ze die ruimte van 9.00 tot 12.00 uur feestelijk in. Voor de eerste tijd is dat een deel van de voormalige basisschool De Kleurencirkel, daarna een ruimte in het wijkcentrum.

