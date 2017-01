article

BENEDEN-LEEUWEN - De afvalstoffenheffing in de Regio Rivierenland – en daarmee ook in de gemeente West Maas en Waal – stijgt dit jaar met gemiddeld 12 euro naar 187 euro per huishouden. De verwachting was dat het tarief met gemiddeld 18 euro zou stijgen.

Afvalstoffenheffing in Maas en Waal stijgt in 2017

West Maas en Waal