BENEDEN-LEEUWEN - Jos van Kerkhof is zondag uitgeroepen tot Prins Jos d'n Twidde. Hij is de 44ste Prins van carnavalsvereniging de Braoiers in Beneden-Leeuwen.

Carnavalsvereniging roept Jos d'n Twidde uit tot nieuwe prins

