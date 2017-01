article

WAMEL/NIJMEGEN - De Wamelse tafeltennisser Eric Zondag (35) is afgelopen weekend in Nijmegen Gelders kampioen geworden in de tweede klasse NTTB. De speler van Tik Hard won in de finalepartij van Kevin te Braak, van DSV RELAX uit Didam.

Eric Zondag uit Wamel is Gelders kampioen tafeltennis

