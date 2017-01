Kerstboom: ophalen of de fik erin?

DRUTEN/BENEDEN-LEEUWEN - Voor vreugdevuren moet je als Maas en Waler in de gemeente West Maas en Waal zijn. In Druten haalt afvalverwerker Dar de afgedankte bomen aan huis op.

In Druten-Noord, Afferden en Deest gebeurt dat op 9 januari. Een dag later zijn Druten-Zuid, Horssen en Puiflijk aan de beurt.



Kerstboomverbrandingen

In West Maas en Waal mogen de bomen wel verbrand worden. Op zaterdag zijn er kerstboomverbrandingen in alle dorpen onder toezicht van de brandweer. Aan het inleveren van de bomen is een loterij verbonden voor de jeugd.

Locaties

In Dreumel is het te doen bij firma Bruisten aan de Industrieweg vanaf 15.00 uur. Wamelse stokers zijn om 14.00 uur welkom bij het voormalig parochiehuis aan de Waalbandijk. Bij de nevengeulen aan de Waalbandijk in Boven- Leeuwen gaat om 15.00 uur de brand erin en in Beneden-Leeuwen om 17.00 uur naast De Klef.

In Alphen is de verbranding bij de loswal aan de Maasdijk om 13.00 uur en in Appeltern bij dorpshuis De Schuur om 14.00 uur. Om 15.00 uur is er vuur in de Molenstraat in Altforst en in Maasbommel op industrieterrein De Geer om 16.00 uur.