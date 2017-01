article

APPELTERN - Rond middernacht is in Appeltern een auto op een losgebroken pony gebotst. Het dier was ontsnapt uit een weiland en heeft de aanrijding niet overleefd.

Losgebroken pony doodgereden in Appeltern

