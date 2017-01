article

BOVEN-LEEUWEN - Bij een burenruzie in de Willibrordusstraat in Boven-Leeuwen heeft een bewoner op oudjaarsavond zijn buurman vlak voor middernacht met een buks in de borst geschoten. De buurman werd met spoed vervoerd naar het ziekenhuis.

Man met buks in borst geschoten om burenruzie

West Maas en Waal