Vraag naar zandzakken stijgt door tv-serie (video)

De apocalyptische taferelen over een catastrofale overstroming in Nederland brengen de dreiging blijkbaar zo dichtbij, dat zandzakken ineens gewild zijn. En dat merkt Jeroen Klaassen uit Zaltbommel. Hij is eigenaar van Prepshop.nl , een webwinkel voor uiteenlopende survivalmaterialen. „Dat de zandzakken niet aan te slepen zijn, is overdreven”, zegt Klaassen. „Maar ik heb wel een nieuwe pallet zandzakken besteld.”

Niet zo veel

Om een idee te geven; een pallet bevat 3.000 lege zakken. Daar gaat per stuk 15 kilo zand in. Een pallet levert kortom 45 ton zandzakken op: twee volle vrachtwagens. „Da's helemaal niet zo veel, hoor. Bij het bedrijf waar ik ze inkoop, lachen ze daar om.”

Miljoenen

Het bedrijf waar Klaassen zijn zakken inkoopt, blijkt R. van Heusden BV, aan de Zandweg in Waardenburg, net aan de andere kant van de Waal. Robert van Heusden denkt inderdaad groter. „Bij ons gaat het niet over duizenden zandzakken, maar over miljoenen.”

