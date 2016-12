article

1.6797636

HOLTHEES - De bestuurder van een auto is vrijdagochtend op de Loonseweg in Holthees met zijn voertuig op de kant op de oprit van een aanwonende terechtgekomen. De man uit Maarhees was onderweg uit de richting Overloon naar Holthees toen hij vermoedelijk de macht over het stuur kwijt raakte.

Auto belandt op kant, bestuurder trapt voorruit in om eruit te komen

HOLTHEES - De bestuurder van een auto is vrijdagochtend op de Loonseweg in Holthees met zijn voertuig op de kant op de oprit van een aanwonende terechtgekomen. De man uit Maarhees was onderweg uit de richting Overloon naar Holthees toen hij vermoedelijk de macht over het stuur kwijt raakte.

http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/boxmeer/auto-belandt-op-kant-bestuurder-trapt-voorruit-in-om-eruit-te-komen-1.6797636

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6797638.1483115906!image/image-6797638.JPG

Holthees,Overloon,Ongeval

Boxmeer