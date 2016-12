Gelderlander Nieuwscafé blikt terug met Emile Roemer

BOXMEER - Het Gelderlander Nieuwscafé blikt op de laatste vrijdag van het jaar terug op 2016. Daarvoor zijn in De Weijer in Boxmeer bijzondere gasten uitgenodigd. Emile Roemer, politiek leider van de SP in Den Haag, maar geboren in Boxmeer, zal aanschuiven.

Voor de meest bewogen dagen van het jaar hoeft Roemer niet eens zo heel ver terug in de tijd. Twee weken geleden werd er immers door leden van de SP een frontale aanval uitgevoerd op zijn leidende positie en werden er vraagtekens gesteld bij zijn capaciteiten. Aan tafel bij Gelderlander-verslaggever Herman Wissink ontkomt hij er niet aan op deze roerige periode te reageren.

Teleurstelling

Te gast is ook judoka Guusje Steenhuis uit Grave. Voor haar was 2016 een grote teleurstelling. Jaren richtte zij zich op deelname aan de Olympische Spelen in Rio, afgelopen zomer. Gejudood werd er in Rio, alleen niet door Steenhuis. De judobond gaf de voorkeur aan concurrente Marhinde Verkerk. Verkerk werd in de eerste ronde van het judotoernooi uitgeschakeld.

Regenbuien

Bram Burgers kende ook een dramatische zomer. Bij zijn woning aan de Tuinfluiter in Boxmeer werd het zand onder de fundering van de woning gespoeld tijdens de hevigste regenbuien in jaren. Burgers werd verrast door de positieve reacties van de mensen om hem heen.

Uitgave

Vierde gast is Henk Baltussen. De man achter het nieuwe huis-aan-huisblad De Bok in Boxmeer. De voormalig Gelderlander-journalist vertelt over wat hij allemaal tegenkwam op weg naar de eerste uitgave van de krant.

Het Nieuwscafé in De Weijer in Boxmeer begint om 17.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.