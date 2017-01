article

OEFFELT - Tegen een 56-jarige zwakbegaafde man uit Cuijk is maandag een jaar celstraf en tbs met voorwaarden geëist. De man viel vrouwen aan in zijn woonplaats, in Oeffelt, Boxmeer en Landhorst.

Jaar cel en tbs geëist tegen vrouwenaanvaller uit Cuijk

