VIERLINGSBEEK - Aan de Grotestraat in Vierlingsbeek is vanmiddag een persoon door het dak van een pand gevallen. Dat gebeurde toen het sclahtoffer zonnepanelen aan het plaatsen was. Het slachtoffer is gewond maar aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Persoon gewond na val door dak in Vierlingsbeek

