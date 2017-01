article

VIANEN - Een automobilist is woensdagavond van de Hapsebaan/ Louwerenberg in Vianen afgereden, om vervolgens een lantaarnpaal te raken en over een vluchtheuvel te rijden. Uiteindelijk kwam de auto tegen een boom tot stilstand.

Automobilist raakt lantaarnpaal, vluchtheuvel én boom in Vianen

