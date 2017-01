Lage waterstand kans voor onderzoek naar Romeinse kade in Cuijk

CUIJK - Door de extreem lage waterstand in de rivier de Maas tussen Grave en Sambeek, is er een bijzondere kans ontstaan om onderzoek te doen naar de Romeinse kade die bij Cuijk heeft gelegen. Dat stelt amateurarcheoloog Jan Kusters uit Cuijk.

Om de mogelijkheden te bekijken komen woensdag vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed naar Cuijk.

Houten palen

Kusters stond dinsdag bij Maaskade te kijken en zag hoe houten palen vlak onder het wateroppervlak zichtbaar waren. „Dit is een unieke kans die zich mogelijk nooit meer voordoet", zegt Kusters. „Nu kan je er goed bij, terwijl je straks weer met duikers vier meter onder water moet zoeken."

Onderzoek

Het gebied bij de kade wordt aangeduid als Gebied 6000. In 1989 werd de kade al ontdekt en voor een groot deel in kaart gebracht door amateurarcheologen van de Stichting Mergor en Mosam, onderdeel van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onderwater. Om het gebied te beschermen werd het door de gemeente Cuijk afgeschermd. Vanwege de aanwezigheid van de Romeinse kade, loopt de huidige kade niet rechtdoor. Het naar boven halen van de archeologische resten werd tot nu toe steeds uitgesteld vanwege de hoge kosten.

Binnenvaartschepen

Kusters stuurde direct een mail naar gemeente, provincie en rijk. „Je weet niet hoelang het duurt dat het waterpeil nog laag is. Dus ik zou zeggen, zet er nu tien man op in plaats van vier en haal de stel de resten veilig." De ontdekte eiken funderingspalen in Gebied 6000 liggen parallel en deels in het verlengde van een nog in gebruik zijnde kade. Daar leggen met regelmaat grote binnenvaartschepen aan. Dit vormt de grootste bedreiging voor de vindplaats.