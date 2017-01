'Politie neemt foto's in beslag van 'Cindy''

CUIJK - De politie heeft een grote hoeveelheid cd-roms en harde schijven van een man uit Landgraaf in beslag genomen. Het zou gaan om de Facebookbedrieger die onder de naam Cindy Klaassen zeker 25 lesbische vrouwen heeft bedrogen. Dat zegt de juridisch medewerker van de 47-jarige vrouw uit Cuijk, die de zaak eerder heeft aangezwengeld. De politie Limburg wil hangende het onderzoek niet inhoudelijk reageren.

Zeker tien vrouwen stuurden naaktfoto's en -filmpjes naar Cindy of voerden seksuele handelingen uit voor de webcamera. Sommigen werden bedreigd door Cindy, zoals de vrouw uit Cuijk. Via de rechter kreeg ze in oktober van Facebook het IP-adres van de computer van de bedrieger. Die zou van de man uit Landgraaf zijn.

Rechter

Daarna wist ze twee weken geleden via de civiele rechter beslag te laten leggen op alle informatiedragers in het huis van de Limburger: 850 cd-roms, 31 harde schijven, 3 laptops en zijn telefoon. Alle bestanden zijn gekopieerd, de originelen zouden later door de politie in beslag zijn genomen.

Computer-experts zijn in de kopieën op zoek naar onder meer de foto's en filmpjes van de Cuijkse vrouw. Die wil daarmee voorkomen dat de beelden ooit nog ergens kunnen opduiken. „Ik verwacht daarover begin volgende week uitsluitsel", zegt Stephan Mulders, de juridisch medewerker die de vrouw bijstaat.

Zeven aangiftes

Inmiddels hebben zeven vrouwen, verspreid over Nederland, aangifte gedaan tegen de Facebookbedrieger. Dat ging moeizaam, sommige vrouwen kregen te horen van agenten dat aangifte niet mogelijk is. Ook de vrouw uit Cuijk kon pas vorige week, na enkele mislukte pogingen, aangifte doen van bedreiging door Cindy.

Daarom was zij al een civiele zaak begonnen. „Het is jammer dat de politie het zo stroperig oppakt. Deze vorm van bedrog is nieuw, maar wel een serieus probleem", aldus Mulders, die vanwege de omvang spreekt van een 'unieke zaak'.

Complex

De politie heeft volgens hem vorige week de originele informatiedragers van de Limburger in beslag genomen. Daarmee lijkt de weg vrij voor een strafrechtelijk onderzoek. Volgens de politie Limburg gaat het om een 'complexe zaak'. „We zijn nu bezig alle informatie te verzamelen. Daarna gaat de recherche er mee aan de slag. Tot die tijd kunnen we niet op de zaak ingaan."

De advocaat van de man uit Landgraaf wil voorlopig niet reageren.