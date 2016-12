article

GENNEP - De winter is net begonnen, al deden de temperaturen de afgelopen dagen anders vermoeden. De lente is nog ver weg. Toch is een van de twee ooievaars van het paar dat in 2016 broedde in Gennep alweer teruggekeerd op het nest op het stadhuis.

Eerste ooievaar weer op nest in Gennep

