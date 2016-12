Extra miljoen Limburgse veiligheidsregio

GENNEP/ MOOK - De Veiligheidsregio Limburg blijft financieel toezicht bespaard. Wel heeft de organisatie, waar brandweer en GGD onder vallen, opnieuw verlies geleden.

De gemeenten van Noord- en Midden-Limburg moeten samen bijna 1 miljoen euro extra bijleggen voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Daarmee voorkomen ze dat de organisatie in financiële problemen komt.

Onvoorziene kosten

De veiligheidsregio gaat al enkele jaren gebukt onder veel financiële zorgen door fusies met onder meer de GGD en de jeugdgezondheidszorg. De organisatie klimt door allerlei bezuinigingsmaatregelen langzaam uit het dal. Voor de begroting van dit jaar hingen echter onvoorziene extra kosten - een duurdere cao van het personeel en nieuw materiaal voor een betere bescherming van de brandweer tegen kankerverwekkende rook - als molenstenen om de nek van de organisatie.

Reserve

Met een greep uit de reserve zou de veiligheidsregio die kosten kunnen betalen. Daarmee zou echter de complete reserve zijn verdwenen, zouden gemeenten ook financieel aan de lat staan om die weer naar het onderling afgesproken niveau te brengen en zou bovendien financieel toezicht door de provincie dreigen.

Gat

Voor de veiligheidsregio reden om al geruime tijd naar de gemeenten te kijken om het financiële gat te dichten. Die hielden de afgelopen maanden steevast de boot af in de hoop dat de veiligheidsregio door bezuinigingen of meevallers alsnog voldoende geld zou vinden of dat er op z'n minst minder bijgelapt zou hoeven worden.

Overstag

Dat blijkt nu het jaar bijna om is, absoluut niet het geval. Dus gaan gemeenten alsnog overstag om bijna 1 miljoen euro bij te leggen. Dat gebeurt overigens niet bij alle gemeenten van ganser harte. "De gemeenten zijn geen spaarpot", waarschuwde Manon Pelzer van Bergen. "Er moet niet voor elk wissewasje worden aangeklopt. We hebben het zelf ook niet riant in de begroting", stelde Wilma Delissen van Peel en Maas.

Overigens blijft de veiligheidsregio met het miljoen van de gemeenten ruim 20.000 euro verlies lijden. Ten opzichte van voorgaande jaren - waarbij tonnen zo niet meer dan een miljoen uit de reserves nodig waren, valt dat reuze mee.