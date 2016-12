article

1.6801301

OTTERSUM - De brand in een repetitieruimte aan De Ziep in Ottersum is zaterdagmiddag bij toeval ontdekt, dat vertelt gitarist Sam Schoenmakers. „Ik moest nog wat spulletjes terugbrengen na de laatste repetitie van het jaar in Nijmegen.” Toen hij de deur open deed zag hij direct dat het mis was.

Oefenruimte in brand door kortsluiting in Ottersum

OTTERSUM - De brand in een repetitieruimte aan De Ziep in Ottersum is zaterdagmiddag bij toeval ontdekt, dat vertelt gitarist Sam Schoenmakers. „Ik moest nog wat spulletjes terugbrengen na de laatste repetitie van het jaar in Nijmegen.” Toen hij de deur open deed zag hij direct dat het mis was.

http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/gennep/oefenruimte-in-brand-door-kortsluiting-in-ottersum-1.6801301

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6801304.1483202627!image/image-6801304.JPG

Ottersum,Brand

Gennep