'Overname Heldro in Ottersum schot in de roos'

OTTERSUM - IJsmaker Heldro werd in maart van dit jaar overgenomen. Jan Verbeeten (35) staat met Koen Verstegen (34) en Jolien Verbeeten (31) aan de leiding van het familiebedrijf en van vier supermarkten.

'De overname van het familiebedrijf in Ottersum is de kopstukken van het familiebedrijf in Vierlingsbeek uitermate goed bevallen.

Uitstraling

Niet alleen vanwege de ijsjes, maar ook vanwege de gang van zaken in de afgelopen negen maanden. „De uitstraling van Heldro is nog veel groter dan we dachten. Ons ijs is een a-merk deluxe in de regio. Als de zon schijnt, komen mensen op Heldro-ijs af als bijen op honing. Jong en oud. In de salon zeiden mensen dat drie kwartier enkele reis over hebben om een ijsje bij ons te eten."

Groei

Het vertrek van de familie Heldens uit Heldro heeft Verbeeten opgevangen door een speciaal team samen te stellen, dat de fabriek en salon met de overgenomen oud-medewerkers runt. „De mensen die er al werkten, moesten wennen aan nieuw leiderschap. Organisatorisch was het misschien wat moeilijk en in het hoogseizoen piepte en kraakte het soms. Maar het heeft goed uitgepakt. Zelfs in die mate dat we in vergelijking met 2015 heel goed hebben gedraaid. We hebben niets veranderd in de verkoop en hadden 15 procent groei, terwijl de ijsbranche 8 procent had.”

Lees het complete verhaal over de Heldro in De Gelderlander van donderdag 29 december, editie Maasland, of bekijk de e-paper.