Stormachtige start verkoop vuurwerk

LAND VAN CUIJK/GENNEP - Verkooppunten voor vuurwerk openden donderdag de deuren. Op veel plaatsen was het meteen druk.

Generatie na generatie lijkt verslingerd aan vuurwerk. Niet alleen jongeren schaffen vaak voor grote bedragen sier- en knalvuurwerk aan. Ook volwassenen blazen flink in de bus. Al lopen ze er niet graag mee te koop. Grote vuurwerkaankopen hoeven bij voorkeur niet in de krant, zo merkte onze verslaggever onder meer in Cuijk.

Vuurwerk wordt er genoeg verkocht, maar niet iedereen wil met zijn aankoop de krant in. Zeker niet als daar ook nog een foto bij hoort.

Grote pakketten

Met name de kopers die, aan de grootte van het pakket te oordelen, wat dieper in de buidel hebben getast, lijken weinig behoefte aan publiciteit te hebben. Een moeder doet haar best haar zoon en dochter voor de camera te krijgen, maar tevergeefs. „Hij schaamt zich een beetje, denk ik. Zijn vrienden hebben illegaal vuurwerk, maar dat mag hij van ons niet.”

65 miljoen euro

Vorig jaar schoten liefhebbers in Nederland met elkaar voor maar liefst 65 miljoen euro de lucht in. Dat was vooral siervuurwerk. Slechts vijf procent bestond uit knallers. De kans is groot dat dat bedrag dit jaar hoger uitkomt.

Smog

Het RIVM waarschuwt voor ernstige smogvorming in de oudjaarsnacht. Door laaghangende bewolking blijven de kruitdampen dicht bij de grond hangen. Dat geeft gedurende enkele uren veel fijnstof. Mensen met ademhalingsproblemen krijgen het advies na middernacht niet meer naar buiten te gaan.