OTTERSUM - Een defecte versterker heeft zaterdagmiddag voor brand gezorgd in een pand aan De Ziep in Ottersum. Volgens de brandweer was een bandje in het gebouw aan het repeteren toen hun versterker plots in brand vloog.

Versterker vliegt in brand tijdens repetitie in Ottersum

