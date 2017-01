article

1.6820652

GENNEP - Het enige wat het nieuwe kunstgrasveld van voetbalclub Vitesse'08 nog nodig had, was een laag rubberkorrels. Die korrels komen er nu, want de club gaat er vanuit dat daar toch niks mis mee is.

Vitesse'08 vertrouwt rubberkorrels op voetbalveld nu wel

GENNEP - Het enige wat het nieuwe kunstgrasveld van voetbalclub Vitesse'08 nog nodig had, was een laag rubberkorrels. Die korrels komen er nu, want de club gaat er vanuit dat daar toch niks mis mee is.

http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/gennep/vitesse-08-vertrouwt-rubberkorrels-op-voetbalveld-nu-wel-1.6820652

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6820653.1483971629!image/image-6820653.JPG

Gennep,Kanker,Voetbal-amateur,Vitesse'08,rubbergranulaat,rubberkorrels,RIVM,kunstgras,hermes

Gennep