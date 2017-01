article

Vlammen slaan uit dak bij woningbrand in Heijen

HEIJEN - In een woning aan de Erfsebosweg in Heijen is zondagmiddag even na 12.00 uur een brand uitgebroken. De vlammen komen aan de zijkant van dak naar buiten.

