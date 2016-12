Benzeen vrijgekomen bij aanvaring Thompsonbrug bij Grave

GRAVE - Bij de aanvaring van het Duitse schip Maria Valentine met een pijler en de sluis bij de Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt zijn donderdagavond kleine hoeveelheden van de brandbare stof benzeen vrijgekomen. Dat heeft zich beperkt tot het schip, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Daarmee is er geen gevaar geweest voor de omgeving.

De gemeente Grave adviseerde in de avond aan inwoners hun ramen en deuren gesloten te houden, maar trok die waarschuwing rond 01:30 uur weer in.

Ongezond

Benzeen is een koolwaterstof die irritatie in de ogen kan veroorzaken, ongezond is om in te ademen en bij langdurige blootstelling kanker kan veroorzaken. Veel mensen kennen de zoetige geur van de stof doordat het vrijkomt en verdampt bij het tanken van benzine. Meer informatie over benzeen is hier te vinden.

Damp

Of er gevaar was voor de omgeving was lange tijd onduidelijk. Eerste onderzoek wees uit dat die stoffen niet vrijkwamen, maar later werd toch een damp gemeten boven het schip. Daarop werd flink alarm geslagen en rukten de hulpdiensten uit Noord Brabant en Gelderland-Zuid massaal uit. Van lekkage in het water bleek geen sprake, meldde de politie later. Wel is op het schip zelf een alarm afgegaan.

De vijfkoppige bemanning van het schip is rond 00:00 uur van het schip gehaald. Bij de botsing zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel is de schipper later naar het ziekenhuis vervoerd omdat hij zich niet goed voelde. Niet duidelijk is of dat door de benzeendamp komt.

Benzeen

De schipper voer vandaag vanuit Kessel rond 19:20 bij Grave en zou daar tegen de pijler van de brug en sluisdeuren zijn gevaren, waarbij de afsluitkleppen voor zijn lading beschadigd zijn. Omdat benzeen ongezond is om in te ademen én explosiegevaar kan veroorzaken is er opgeschaald naar GRIP 2, waarmee de verschillende hulpdiensten kunnen samenwerken.

Vanwege die opschaling naar GRIP 2 en afstemming tussen de hulpdiensten kon een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid rond 01:30 nog steeds niet vertellen wat er zich precies bij de brug heeft afgespeeld waardoor de benzeen is vrijgekomen.

Brug

Na het incident werd al de brug bij Grave afgesloten voor verkeer. Auto's kunnen daardoor niet via de N324 over de Maas.Omdat vanwege de mist en de duisternis niet goed bekeken kan worden wat de schade aan de brug is, wordt verwacht dat die in ieder geval tot morgenochtend afgesloten zal zijn.

Ook het scheepvaartverkeer is volledig gestremd. Wanneer andere schepen weer onder burg door kunnen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat is druk bezig de scheepvaartroute weer vrij te krijgen. Vanwege de mist wordt daar vrijdagmorgen mee verder gegaan.

Waterpeil

Doordat de sluis schade heeft opgelopen zakt het water in de Maas met ongeveer 10 centimeter per uur. Ook dat levert problemen op voor het scheepvaartverkeer en woonboten in omliggende dorpen, zoals in de Paesplas bij Gennep. Daar is de brandweer opgeroepen om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Voor anker

Het Duitse binnenvaartschip lag donderdagavond na de aanvaring met de pijler van de brug in de vaargeul bij de brug voor anker. Volgens de eerste berichten van de brandweer was de schroef kapot. Rond 22:45 uur rukten hulpdiensten uit naar Niftrik en Grave. Daarbij werd melding gemaakt van een mogelijk vrijgekomen brandbare stof op de Maas.

De brug in de #N324 tussen Grave en Nederasselt is afgesloten vanwege dit incident. Omrijden kan via Ravenstein of via Cuijk. https://t.co/hEKCDwFVMA — VID (@vid) December 29, 2016