Mogelijk gevaarlijke stof vrijgekomen bij aanvaring Thompsonbrug bij Grave

GRAVE - Bij de aanvaring van een Duits schip met een pijler van de Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt is donderdagavond mogelijk een brandbare stof vrijgekomen. Hulpdiensten van de Veiligheidsregio's Gelderland-Zuid en Brabant Noord zijn uitgerukt. Het schip zou geladen zijn met benzeen.

De schipper zou de sluisdeuren bij Grave eruit gevaren hebben waarbij de afsluitkleppen voor zijn lading beschadigd zouden zijn.

Benzeen

Omdat benzeen ongezond is om in te ademen én mogelijk explosiegevaar kan veroorzaken is er opgeschaald naar GRIP 1, waarmee de verschillende hulpdiensten kunnen samenwerken.

Brug

Eerder al werd de brug bij Grave afgesloten voor verkeer omdat het schip tegen de pijler was gevaren. Auto's kunnen daardoor niet via de N324 over de Maas.Omdat vanwege de mist en de duisternis niet goed bekeken kan worden wat de schade aan de brug is, wordt verwacht dat die in ieder geval tot morgenochtend afgesloten zal zijn.

Als duidelijk is wat de schade is, kan ook bekeken worden of er weer verkeer over de brug kan.

Voor anker

Het schip lag donderdagavond na de aanvaring in de vaargeul bij de brug voor anker. Volgens de brandweer was er vlak na de aanvaring geen lekkage, maar is wel de schroef kapot. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen.

Rijkswaterstaat bekijkt of het schip spoedig naar de kant te krijgen is.

Rond 22:45 uur rukten hulpdiensten uit naar Niftrik en Grave. Daarbij werd melding gemaakt van een mogelijk vrijgekomen brandbare stof op de Maas.

Benzeen

Benzeen is een koolwaterstof die irritatie in de ogen kan veroorzaken en ongezond is om in te ademen. Veel mensen kennen de zoetige geur van de stof doordat het vrijkomt en verdampt bij het tanken van benzine.

De brug in de #N324 tussen Grave en Nederasselt is afgesloten vanwege dit incident. Omrijden kan via Ravenstein of via Cuijk. https://t.co/hEKCDwFVMA — VID (@vid) December 29, 2016