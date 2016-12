Omvang schade stuw nog onduidelijk, noodreparatie niet mogelijk

GRAVE - De omvang van de schade aan de stuw bij Grave is ook na onderwaterinspecties nog niet duidelijk. Wel is zeker dat noodmaatregelen aan de stuw niet mogelijk zijn. In de komende dagen zijn meer inspecties nodig. Dat laat Rijkswaterstaat weten.

Onderzocht is of het zinvol is het waterpeil met een meter te verhogen bij de stuw bij Lith in Brabant.

Dat helpt de woonboten die op diverse plekken scheef liggen echter niet. Daardoor wordt deze maatregel niet genomen. De scheepvaartroute blijft gestremd. Vrachtschepen moeten omvaren via kanalen in Brabant of via een route door Belgie naar Antwerpen en Rotterdam. Het Duitse schip dat de aanvaring veroorzaakte, is afgesleept naar Moerdijk.