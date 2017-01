article

GRAVE - Het probleem van een feestlocatie in Grave voor de carnavalsdagen in februari is opgelost: aan de Loswal komt een tent te staan. Met een afgebrand Palazzo Theater en een failliet Arsenaal zaten de Graafse carnavalsvierders met een probleem: waar vieren we vier dagen feest? Bas Janssen van restaurant Colori en George van Kuppeveld van eetcafé De Maaspoort, twee Graafse ondernemers, hebben de handen ineen geslagen.

Probleem opgelost, Grave kan carnaval vieren

