'Slowaakse schipper (52) die tegen stuw bij Grave voer is zeer ervaren'

GRAVE - De 52-jarige schipper uit Slowakije die donderdagavond tegen de stuw bij Grave voer, is zeer ervaren. Dat zegt woordvoerder Cor Radings van de Duitse rederij Gefo, waar het schip onder valt.

De Slowaak is inmiddels onderweg naar zijn thuisland, weet Radings.

Grootste incident

„Ook voor hem is dit een zeer ingrijpende ervaring. Hij krijgt vanuit het bedrijf alle ondersteuning die nodig is." Gefo heeft zoiets ook nog nooit meegemaakt. „We hebben tientallen van dit soort schepen. Dit is met afstand het grootste incident dat we ooit hebben gehad."

Onderzoek

De reder heeft een vervangende kapitein en een aantal technische mensen naar Moerdijk gestuurd, waar het schip nu ligt. „Wij willen zelf ook weten wat er gebeurd is en wat de exacte schade is." Zowel het schip als de lading is verzekerd, benadrukt Radings, al wil of kan hij niet zeggen tot welk bedrag. „De afhandeling is aan de verzekeringsmaatschappij."

Woensdag wordt begonnen met het lossen van het schip; de benzeen wordt overgepompt naar een ander schip.