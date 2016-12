article

GRAVE - De waterstanden in de Maas zijn fors gedaald na de aanvaring van een Duits schip met de stuw in Grave. De stuw is ontwricht en houdt niet langer het water tegen.

Waterstand in Maas fors gezakt door aanvaring bij Grave (fotoserie)

