article

1.6801536

GRAVE - Met man en macht is zaterdag geprobeerd om een woonboot in de Paesplas in Gennep te redden. De boot dreigde vol water te lopen en was aan de onderkant vast komen te liggen. Aan het begin van de avond werd een baggermachine ingezet die grind onder het schip weghaalde. Daarmee kwam het vaartuig weer wat los van de bodem en leek de reddingspoging te slagen.

Woonboot in nood door zakkend water (video)

GRAVE - Met man en macht is zaterdag geprobeerd om een woonboot in de Paesplas in Gennep te redden. De boot dreigde vol water te lopen en was aan de onderkant vast komen te liggen. Aan het begin van de avond werd een baggermachine ingezet die grind onder het schip weghaalde. Daarmee kwam het vaartuig weer wat los van de bodem en leek de reddingspoging te slagen.

http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/grave/woonboot-in-nood-door-zakkend-water-video-1.6801536

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6801545.1483217189!image/image-6801545.jpg

Heijen

Grave